Yusuf Cannur’un “İçimden Geçenler” adlı ilk kişisel resim sergisi 12 Kasım Salı günü, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak.

Saat 18.00’de açılışı yapılacak olan sergide, Yusuf Cannur’un uzun zamandır emek vererek yaptığı eserler sergilenecek.

Sergide, Yusuf Cannur’un tuval üzerine yağlıboya, akrilik boya, kuru soft pastel boya ve kara kalem teknikleriyle yaptığı toplam 65 eser sanatseverlerle buluşacak.

Resimlerinde tema olarak çoğunlukla Kıbrıs kültürünün yanısıra etkilendiği olayları ve objeleri kendi gözünden yansıtmaya çalıştığını ifade eden Yusuf Cannur, serginin diğer bir özelliğinin de resimlerine Özlem Latif Erdoğmuş ve Yakup Genç’in de şiirleriyle katkı yapması olduğunu belirtti.

Yusuf Cannur, 14 Kasım’a kadar sürecek olan sergiden elde edilecek gelirin bir kısmını Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlayacak.

1973 yılında Lefkoşa'da doğan Yusuf Cannur, ilkokul ve ortaokulu Akdoğan'da, lise öğrenimini ise SSEM Lisesi Elektronik bölümünde tamamladı. Resme olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Yusuf Cannur, hayatının her döneminde resim yapmaya devam etti.

Yusuf Cannur eserleriyle daha önce şu sergilere katıldı: Vakıflar İdaresi Büyükhan Resim Yarışması Sergisi (2007), Mesarya Karma Sergisi (2012), Herkes için Spor Derneği Karma Resim Sergisi (2013), Renkler Paylaştıkça Çoğalır Resim Atölyesi ve Sergisi (2023), DAÜ-SEN ve KTÖS işbirliğinde organize edilen Sürdürülebilir Kalkınma konsepti amaçlarını içeren Yel Değirmeni Sergisi (2023), Türkiye Cumhuriyeti 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Uluslararası çalıştay ve sergisi (2023), Bandabulia ve Bella Casetta Karma Resim Sergisi (2024), Paylaşınca Çoğalır Uluslararası Çalıştay ve Sergisi (2024).