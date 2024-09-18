Yunanistan’ın, Rum Milli Muhafız Ordusu Genelkurmaylığı’na (YEEF) ait olan 1974 yılına ait arşivleri tüm ısrarlarına rağmen Güney Kıbrıs’a vermemesiyle ilgili haberler, Rum basınında gündem olmaya devam ediyor.

Politis gazetesi, arşivler içinde RMMO’nun 403 adet günlük emirler listesinin yanı sıra, kayıpların akıbetinin belirlenmesine yardımcı olacak bilgiler bulunduğunu ve günlük emirler listesinde, Barış Harekatı’nın birinci ve ikinci aşamasında hayatını kaybeden askerlerin isimlerinin, savaştıkları bölgelerin ve savaştıkları tarihlerin olduğunu yazdı.

Gazete, Yunanistan’ın arşivleri vermeyi reddetmesinin, Yunan ve Rum subayların o dönemde oynadığı rolün ve subayların isimleriyle adreslerinin ifşa olmasını istememesinden kaynaklandığını belirtti.

Arşivlerin, dönemin RMMO Genelkurmay Başkanı tarafından yasadışı olarak Yunanistan’a götürüldüğünü kaydeden gazete, söz konusu şahsın bugün hala yüksek rütbeli asker olarak görev yaptığını yazdı.