64 kişiden oluşan Rum ekibin Yunanistan’a gidişinin bir sonraki bildirime kadar ertelendiğini yazan Politis gazetesi, Rum İtfaiyesi Basın Sözcücü Andreas Kittis tarafından yapılan paylaşımda, Yunanistan itfaiyesinden alınan yeni mesajın şu an acil ihtiyaçlarının yalnızca motorlu ekipmanlara odaklandığı şeklinde olduğunu iletti.

Kettis bundan ötürü Rum ekibin Yunanistan’a gitmeye hazır olmasına rağmen bunun daha sonraya ve Yunan İtfaiyesi tarafından yeni bir durum değerlendirmesi yapılana kadar ertelendiğini ekledi.