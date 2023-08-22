Yunanistan'da, Aspropirgos'taki yangının Silahlı Kuvvetlere ait Elefsina'daki havaalanına yaklaştığı bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, 4 gündür devam eden yangın, 112'nci Muharebe Kanadının bulunduğu Elefsina'daki askeri havaalanına yaklaştı.

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangının askeri havaalanına ulaşmaması için çalışmalara başladı.

Havaalanının içinden de yangının içeri girmesini önlemek için çalışma başlatıldı.

Cep telefonlarına Sivil Koruma biriminden gönderilen mesajda, bölgedeki aşırı dumandan olumsuz etkilenmemeleri için vatandaşlardan dışarı çıkmamaları, kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları istendi.

Aspropirgos'ta yangın tehlikesi ile karşı karşıya olan bazı yerleşim birimleri ise tahliye edildi.

- Manastır boşaltılıyor

Attiki Bölgesi'ndeki Fili'de çıkan yangın da Kliston Manastırı'na yaklaştı. Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi'ne (EMAK) bağlı ekipler, manastırda bulunan rahipleri ve vatandaşları tahliye etmek için harekete geçti.

Fili'de yerleşim birimlerine ulaşan yangın nedeniyle bazı evler alevlere yenik düştü.

- Yunanistan'a 6 ülke yangınla mücadelede yardım edecek

İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Vasilis Vathrakoyannis, ERT'ye yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin son 24 saatte 63 farklı alanda yangına müdahale ettiğini ifade etti.

Vathrakoyannis, Yunanistan'ın Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasına yaptığı başvurunun olumlu karşılandığını belirterek, şu an Yunanistan'a destek veren Romanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) yanı sıra Çekya, Hırvatistan, Almanya ve Sırbistan'dan destek geleceğini aktardı.

- Meriç'teki duman 950 kilometre mesafeye ulaştı

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin yayınladığı haritaya göre, ülkenin en doğu ucu Meriç Bölgesi'ndeki yangının dumanı, 950 kilometre güneybatıya kadar ulaştı.

Ülke genelinde yangınlardan kaynaklanan duman 110 bin kilometrekare alanı kapladı.

- Yangınlar kontrol altına alınamıyor

Dedeağaç'ta 19 Ağustos Cumartesi günü başlayan yangın dördüncü gününde de devam ederken, bugün de ülkenin farklı noktalarında çıkan yangınlar, hızı saatte 70 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarlar nedeniyle söndürülemiyor.

Yangın sebebiyle çok sayıda yerleşim birimi tahliye edildi, çok sayıda ev, araç yandı, tarım alanları zarara uğradı; ayrıca dün, biri Viotia'da biri Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.