Yunanistan'da halk, plajların ruhsatsız işletmelerce kullanılmasına tepki gösterdi.

Mikonos Adası'ndaki sahillerde bazı işletmelerin yönetmeliklere aykırı şekilde ticari faaliyette bulunduğunun gündeme gelmesinin ardından ruhsatsız işletmelere yönelik tepkiler, Paros ve Naksos adalarına da sıçradı.

Plajlardaki işletmelerin ruhsatsız çalışmasına ve yönetmeliklerin öngördüğünden fazla alana şemsiye ve şezlong yerleştirmesine karşı çıkanlar, sosyal medya üzerinden organize oldu.

Ardından, ruhsatsız ve yönetmeliğe aykırı çalışan işletmeler belirlenerek ilgili savcılıklara ihbarda bulunulurken bazı plajlarda yapılan eylemlerde ise dağıtılan broşürlerle tüketiciler bilgilendirildi.

Halkın havlusunu alarak, hiçbir işletmeye bağlı kalmadan plajları kullanım hakkını savunanların başlattığı hareket kamuoyunda "havlu hareketi" ismiyle anıldı.

Şikayetlerin ardından Yunanistan Yüksek Mahkemesi, halkın plajlara erişim hakkının engellenemeyeceği yönündeki genelgeye uyulmasını istedi.

Yunanistan yasalarına göre bir plajda işletmelere verilecek kullanım hakkı plaj alanının yüzde 50'sini aşamıyor.