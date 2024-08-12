Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki bazı köy ve kasabalarda yaşayan binlerce kişiye orman yangınları nedeniyle tahliye emri verildi. Yetkililer alevlerin yer yer 25 metreyi bulduğunu söylerken, başkentin bazı kısımları dumanla kaplandı.

Cumartesi gününden bu yana sıcak hava koşulları ve güçlü rüzgarların da etkisiyle onlarca yangın çıktı.

İtfaiye sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis basına yaptığı açıklamada, Pazar öğle saatlerine kadar itfaiyecilerin son 24 saatte çıkan 40 yangından 33'üne hızla müdahale ettiğini söyledi. Ancak, yedi yangının sürdüğünü kaydetti.

Acil durum hizmetleri tarihi kasaba Maraton da dahil olmak üzere birçok kasabaya tahliye emri verdi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, tatilini yarıda keserek krizle başa çıkmak için Pazar akşamı Atina'ya döndü.

Cumartesi günü, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, ülkenin yarısının yüksek sıcaklıklar, rüzgarlar ve kuraklık nedeniyle yüksek yangın riski altında olduğu uyarısında bulunmuştu.

Yunanistan bu yıl, kayıtların tutulmaya başlandığı 1960’tan beri en sıcak Haziran ve Temmuz ayını yaşadı.

Yetkililer, Pazar öğleden sonra başlayan yeni bir orman yangını nedeniyle Atina'nın 40 kilometre doğusunda bulunan tarihi Maraton kasabasının sakinlerine Nea Makri sahil kasabasına doğru tahliye emri verdi.

Atina'nın kuzeydoğusunda bulunan Varnava bölgesindeki yangın, dağınık evlerin bulunduğu ormanlık bir bölgeye yayıldı.

Duman nedeniyle başkent bir süre kırmızıya büründü. Yangın Pazar gecesi de devam etti.

Yüzlerce kişi yakınlardaki en az sekiz köyden kaçarken, bazı kişiler alevlerden evlerini kurtarmaya çalıştı.

Varnava bölgesinde Pazar öğle saatlerinde başlayan yangın TSİ 21:00 itibarıyla 100 kilometrekarelik alanı küle çevirdi.

Atina'daki hastaneler ve sağlık merkezleri Pazar akşamı teyakkuz durumuna geçirildi.

İtfaiye sözcüsü Vathrakogiannis, 110 araç, 29 uçak ve helikopterlerle desteklenen 400'den fazla itfaiyeciden oluşan bir gücün, "birçok durumda 25 metreden daha yüksek" olan alevlerle mücadele ettiğini açıkladı.