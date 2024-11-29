Yunanistan'da muhalefetteki Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla hükümete Filistin Devletinin tanınması çağrısında bulundu.

KKE Genel Sekreteri Dimitris Kuçumbas, Birleşmiş Milletlerin 1977'de ilan ettiği bu özel günde Filistin halkına destek mesajı vererek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirdi.

Kuçumbas, Yunan hükümetine yaptığı çağrıda, "Filistin halkının sesine ses katıyoruz. İsrail Devleti, ABD, NATO ve AB'nin desteğiyle Gazze'de soykırım yapmaktadır. Yunanistan hükümeti, Kızıldeniz'deki fırkateyni geri çekmeli ve İsrail ile askeri, ekonomik, siyasi tüm ilişkileri kesmelidir. Bugün, Filistin halkının bağımsızlık mücadelesi, Orta Doğu'da kalıcı barışın tek yoludur." ifadelerini kullandı.

SYRIZA tarafından yayımlanan açıklamada da Yunan hükümetinin Filistin Devletini tanıması istendi.

Filistin halkının maruz kaldığı saldırıların "soykırım" olarak nitelendirildiği açıklamada, uluslararası toplumun harekete geçmesinin gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardığı hatırlatıldı.

Gazze'de derhal bir ateşkes ilan edilmesi, insani yardımların ulaştırılması ve rehinelerin serbest bırakılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Filistin halkına 400 günden uzun süredir soykırım uygulanıyor. Gazze'deki vahşet durdurulmalı. Bu, yalnızca insanlık adına değil Orta Doğu'da barış ve istikrar adına da bir zorunluluktur." ifadeleri kullanıldı.