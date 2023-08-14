Yunanistan'da AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb taraftarları arasında bir kişinin yaşamını yitirdiği kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 105 şüphelinin tutuklu yargılanmasına hükmedildi.

Yunanistan'da rakip taraftarlar arasında ölümle sonuçlanan kavgaya ilişkin soruşturma, 3 soruşturma hakimi ve 2 savcı tarafından sürdürülüyor.

Daha önce gözaltına alınıp sorgulanan 105 taraftarın tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris'in öldürülmesine ilişkin "kasten öldürme" ve "suç örgütü üyeliği" de dahil olmak üzere 11 suçlama yöneltilen 102'si Hırvat, 3'ü Yunan vatandaşı taraftarlar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Yetkililer, çatışmanın yaşandığı AEK Stadyumu'nun civarında ve metro istasyonunda telefon sinyallerini inceleyerek olaya karışan başka kişilerin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlıyor.