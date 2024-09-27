Yunanistan'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi (KEERFA), bir göçmenin polis karakolunda darp sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

KEERFA sosyal medyada bugün yaptığı açıklamada "Göçmen kurye Muhammet Kamran Asik, Agios Panteleimonas polis karakolunda işkence sonucu öldü." iddiasına yer verdi.

Asik'in cansız bedeninden görüntülerin de aktarıldığı paylaşımda, polisin suçu örtbas etmeye çalıştığı da iddia edildi.

Açıklamada, "Polis 2017'den beri ülkede oturma izni olan, kira kontratı ve düzenli bir işe sahip, sigortalı çalışan göçmeni, evsiz ve Yunanca konuşmayan biri olarak göstermeye çalışıyor." ifadesi yer aldı.

Asik'in süreçte 5 farklı karakola gittiği ileri sürülen açıklamada, olayın soruşturulması talep edildi.

KEERFA, Asik'in çalışma arkadaşlarının 11 Ekim'de 24 saatlik greve gideceğini, grev kapsamında yapılacak eylemde ise sektörel taleplerinin yanı sıra Asik'in ölümünün araştırılması talebinin de dile getirileceğini aktardı.

Polisin Yunan basınına yansıyan iddialarına göre ise 38 yaşındaki Asik, karakola geldiğinde vücudunda darp izleri vardı ve aniden hayatını kaybetti.