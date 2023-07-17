Yunanistan'da 1 Haziran - 15 Temmuz döneminde serinlemek için deniz ve havuzlara giren 106 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, son 1,5 ayda 106 kişinin hayatını kaybetmesiyle, boğulma vakalarında "rekor kırıldığı" belirtildi.

Boğulan 106 kişiden 44'ünün turist olduğu aktarıldı.

İlgili makamlar tarafından kontrol edilen 5 plajdan birinde cankurtaran ve ilk yardım malzemelerinin bulunmadığı tespit edildi.

Ülkede, 1 Haziran-15 Ağustos 2022'de 196 kişi boğularak hayatını kaybetmişti.