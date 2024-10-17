Atina, 17 Ekim 24 (TAK): konularında iş birliği anlaşması imzaladı.
Miçotakis ve Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
İki liderin güvenlik konularında iş birliği anlaşmasına imza atmasıyla, Yunanistan, Ukrayna ile güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzalayan 21. AB ülkesi oldu.
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Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Anlaşma, Ukrayna'nın yeniden yapılanma sürecine Yunanistan'ın aktif katılım yolunu açıyor." ifadesi yer aldı.
Kaynak: rss