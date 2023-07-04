Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, ülkesinin Türkiye ile son dönemde oluşan pozitif atmosferi değerlendirmeye ve anlaşmazlıkların çözümü için diyaloğa hazır olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı görevine geldikten sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyarette bulunan Yerapetritis, GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile bir araya geldi.

Yerapetritis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler, bölgesel işbirlikleri, Avrupa Birliği (AB) konuları ve uluslararası gelişmelerin ele alındığını belirtti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yerapetritis, Kıbrıs sorununa sürdürülebilir bir çözüm arayışının Yunanistan dış politikasının temel önceliklerinden olduğunu kaydetti.

Yerapetritis, Yunanistan'ın son dönemde Türkiye ile ilişkilerde oluşan olumlu atmosferi değerlendirmeye ve kıta sahanlığı ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) konularındaki anlaşmazlıkları çözmek amacıyla uluslararası deniz hukuku temelinde diyalog için şartları şekillendirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Kombos ise Kıbrıs sorununun çözümünün GKRY için temel bir sorun olduğunu belirterek çözüm arayışındaki çıkmazın sona ermesi ve müzakerelerin tekrar başlaması için AB'nin katkısına çok önem verdiklerini söyledi.

TAK