Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirdiği temaslar bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Mari’deki Deniz Üssüyle Mesajlar Gönderiyorlar- Palmas ile Dendias’tan Sembolik Bir Tarihte Açıklama” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde Larnaka’ya bağlı “Mari” (Tatlısu) bölgesinde deniz üssü inşa edilmesinin Güney Kıbrıs ve Yunanistan açısından öncelik teşkil ettiğini yazdı.

İki ülkenin savunma bakanlarının Rum tarafında dün yaptıkları görüşmede deniz üssünün gerek Güney Kıbrıs gerek de Yunanistan’ın bölgede oynamak istediği role işaret edeceği konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden gazete, iki bakanının savunma iş birliği açısından atılacak ileriki adımlar konusunda da hem fikir olduklarını belirtti.

Gazete “Deniz Üssüyle ilgili Kararlar” başlığıyla iç sayfadan yer verdiği haberinde de, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile Dendias’ın “Mari’deki” projenin hayata geçirilmesi konusunda hem fikir olduklarını yineledi.

Dendias’ın 15 Temmuz 1974 darbesinden 50 yıl sonra Kıbrıs adası açısından anlamlı bir günde Güney Kıbrıs’ta bulunduğuna da işaret eden gazete, Dendias’ın 50 yıl sonra Yunanistan’daki demokratik hükümetin Güney Kıbrıs’la iş birliğinde bulunduğuna ve Rum kesiminin savunma çabalarını desteklediğine işaret etmek için bugünü tesadüfen seçmediğini belirtti.

Gazete Palmas ile Dendias’ın savunma bakanlığında dün yaptıkları görüşmelerde, iki ülkenin Doğu Akdeniz bölgesinde role ve söz hakkına sahip olduklarına dair açıklamaların ötesinde, bunun projelerle ve somut bir şekilde pratikte de kanıtlanması gerektiği konusunda hem fikir olduklarını belirtti.

Gazeteye göre, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas açıklamasında, Rum kesimi ile Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki barış, güvenlik, istikrar ve iş birliğinin korunması için her türlü çabayı gösterme konusundaki ortak taahhüdünü vurguladı.

Dendias ise, iki ülkenin istikrar kapısı olarak bölgedeki gerginliklerin azaltılması için iş birliğinde bulunduğunu belirttiği açıklamasında, “Amaltheia” inisiyatifinin Rum Yönetimi’nin Gazze’deki insani krizle başa çıkılmasında oynayabileceği role işaret ettiğini de dile getirdi.

Palmas’la ortaklaşa bir şekilde, Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra iki ülkenin katıldığı diğer oluşumlar içinde de ikili savunma ilişkilerinin daha fazla derinleşmesi gerektiğine işaret ettiklerini belirten Dendias, Palmas’la AB’nin, Avrupa alanını ve bu alanın ifade ettiği şeyleri prensipte savunabilecek güçlü bir savunma kolu meydana getirmesi görüşünü paylaştıklarını da kaydetti.

Tek bir savunma ekosistemine sahip bir kol meydana getirilmesi gerektiğini vurguladıklarını da belirten Dendias, Yunanistan Savunma İnovasyon Merkezi'nin yalnızca birkaç ayda bir savunma inovasyonu ekosistemi meydana getirilmesine yönelik önemli adımlar attığını söylemek istediğini ifade etti.

Dendias bu ekosistemin Rum Yönetimi'ne daha fazla olmak üzere dost ülkelere de açık olduğunu söyledi.

İkili savunma iş birliği konusunda Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın bir dizi program üzerine çalıştığını da kaydeden gazete, iki ülkenin buna paralel olarak silahlı kuvvetleri arasındaki düzenli tatbikatların daha büyük ölçüde ilerlemesi gerektiği konusunda hem fikir olduklarını da iletti.

İki ülkenin savunma iş birliği konusunun, bu yılın Kasım ayında yapılacak ikinci hükümetler arası toplantıda ele alınacağı da belirtildi.

Rum Savunma Bakanlığında yapılan görüşmelerin ardından Dendias’ın Palmas eşliğinde Başkanlık Sarayına giderek burada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştüğünü de kaydeden gazete, Hristodulidis’in Dendias’ın 15 Temmuz 1974’ün yıldönümünde Güney Kıbrıs’ta olmasının “çok yerinde” bir şey olduğu üzerinde durduğunu kaydetti.

Hristodulidis Dendias’ın darbenin 50’inci yıldönümünde adada bulunmasının, Atina Cuntasının sorumluluklarının net bir şekilde ayırt edilmesi açısından çok somut mesajlar gönderdiğini de savundu.

Yunan hükümetlerinin, vatanın kurtuluşu ve yeniden birleşmesi olan çabasında her daim Kıbrıs Helenizminin yanında olduğunu da savunan Hristodulidis, bu çabada gerek şimdiki Yunan hükümetinin gerek de şahsi olarak Dendias’ın, yalnızca güzel açıklamalarla değil esaslı faaliyetlerle birlikte Güney Kıbrıs’ın yanında durduğunu savundu.

Nikos Dendias ise açıklamasında, Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmek için 15 Temmuz tarihini tesadüfen seçmediğini ve bunun sembolize ettiği şeyin tam anlamıyla farkında olduğunu belirterek, Rum Savunma Bakanıyla ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında da yinelediği üzere cunta darbesinin yıldönümünün “trajik sonuçlara sahip olduğunu” ifade etti.

Yunan Helenizminin bunun akabinde farklı bir yol izlediğini ve ilişkilerinin de olması gerektiği gibi olduğunu dile getiren Dendias, Hristodulidis’e Rum Yönetimi başkanlığı döneminde “50 yıllık işgal ve bölünmeden kurtulmayı hak ettiklerine dair dileklerini” ilettiğini de sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise “Dendias: Kıbrıs Sorununun Adil ve Yaşayabilir Çözümü” başlıklı haberinde, Dendias’ın Yunanistan’ın Kıbrıs sorununda, Avrupa müktesebatıyla uyumlu ve BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde adil ve yaşayabilir bir çözüme varılması konusundaki desteğini yinelediğine dair sözlerini öne çıkardı.

Haravgi ise konuyla ilgili habere “Doğu Akdeniz’de Güvenliğin Korunması İçin Ortak Taahhüt” başlığıyla yer verdi.