Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Yeorgiyadis, Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde dün Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yla görüştü.

Alithia gazetesi, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Yeorgiyadis ve beraberindeki heyetin dün Rum Meclis Binası’nda Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yla görüştüklerini yazdı.

Habere göre, Dimitriu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Yunanistan’dan yapılan her ziyaretin, Yunanistan ile Kıbrıs’ın tüm zorluklar karşısında tek bir cephe olduklarını ortaya koymak açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, Yerogiyadis’e teşekkürlerini iletti.

Yeorgiyadis ise açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın başarılarından ötürü gurur duyduklarını belirterek sağlık alanı da dahil tüm alanlarda ortak cephe oluşturulması ve daha çok işbirliği yapılması gerektiğini belirtti.