Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliğine (AB) ülkesinin Kızıldeniz’deki Avrupa operasyonunun yönetimini üstlenmesini ve operasyon komuta merkezinin Larisa olmasını önereceğini kaydetti.

Brüksel’de düzenlenen AB Savunma Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Dendias, bugünkü toplantıda Ukrayna dışında, Avrupa savunma sanayisi gibi konuların da ele alınacağını ve bunun Yunanistan için özellikle önemli olduğunu kaydetti.

Kızıldeniz’deki Avrupa operasyonunun da toplantıda gündeme geleceğine işaret eden Bakan Dendias, "Operasyonun yönetimini Yunanistan’ın üstenmesini ve Larisa Komuta Merkezi'nin operasyonun komuta merkezi olmasını önereceğim." diye konuştu.