Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in dün, sözde “Maraş Belediyesi” yetkilileriyle görüştüğünü ve görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı son görüşmede, Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgilendiğini gösterdiğini ,kendisinin de bu konuda iyimser olduğunu söylediğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis-Guterres görüşmesinin Paris Olimpiyatları’nın başlangıcında verilen resepsiyon çerçevesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Habere göre, Hristodulidis, bu ay içinde müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin bazı gelişmeler olmasını umduğunu ve Guterres ile görüşmesinde, Avrupa Birliği üyeliğinde 20’nci yılı dolduran Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorununun çözümünden sonra da bu kimliği taşımaya devam edeceğini ifade ettiğini söyledi.

Gazete, Hristodulidis’in verdiği olumlu mesajların ötesinde, Kıbrıs sorununda yaşanması olası hareketlilikle ilgili Yunanistan’dan da birtakım mesajlar verilmeye başladığını ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in de bu bağlamda birtakım açıklamalarda bulunduğunu aktardı.

Habere göre, Yerapetridis, perşembe günü bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Kıbrıs sorunu için kurulacak diyalogda Crans Montana’da görüşülen konuların değerlendirileceği gibi, bazı “yeni unsurların” da diyaloga eklenebileceğini ve bunun, çabalara daha büyük bir ivme kazandırabileceğine işaret etti.

Yerapetridis, müzakerelerin BM Güvenlik Konseyi’nin öngördüğü iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümü çerçevesinde yeniden başlaması için BM üst düzey yetkilileriyle bizzat iletişim halinde olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorunundaki durağanlığın ve siyasi irade eksikliğinin Türkiye’nin daha uç tezleri olmasına yol açtığını kaydeden Yerapetridis, bugün Türkiye’nin, iki devletli çözüm ile egemen eşitlikten söz ettiğini ve bunun da, Kıbrıs Rum tarafı ile Yunanistan tarafından kabul edilmediğini belirtti.

Yerapetridis, iki devletli çözümü yalnızca kendi tutumlarından ötürü değil, Uluslararası Hukuk çerçevesi dışında olmasından ötürü kabul etmediklerini ifade etti.

Habere göre Yerapetridis, bugün Türkiye ile Yunanistan arasında sükunetin devamına yönelik temel konularda iyi bir iletişim bulunmasının önemli olduğuna işaret ederek, bunun Kıbrıs için de olumlu olduğunu söyledi.

Yerapetridis, bu olumlu havanın daha özlü bir tartışma için fırsat penceresi olduğunu kaydederek, önümüzdeki dönemin Kıbrıs sorunu açısından oldukça kritik olduğuna dair ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğunu ifade etti.

Kıbrıs sorunundaki durağanlığın enerji ve çözüm üretmediğini, yalnızca mevcut durumu daha da kötüleştirdiğini belirten Yerapetridis, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in görevlendirilmesinin de, Kıbrıs sorununun BM’nin öncelikleri arasında olduğunu gösterdiğini kaydetti.

-Dimitriu da müzakerelerin yeniden başlamasını istiyor

Gazete devamla, sözde “Maraş Belediyesi” yetkililerinin Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından, Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre Dimitriu, görüşmede yaptığı açıklamada, müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasının gerekliliğine vurgu yaparak, “işgalin” üzerinden geçen 50 yılın can yaktığını, ancak unutmadıklarını ve inançla, “Kıbrıs’ı kurtarmak, bağımsızlığına kavuşturmak ve yeniden birleşmek için” uğraşacaklarını ifade etti.

Dimitriu, ülkenin hak ettiği şeyin ve düşledikleri geleceğin bu olduğunu kaydederek, bu doğrultuda ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.