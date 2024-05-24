Yunan polisi, Latin Amerika'dan Avrupa'ya konteynerlerle kokain kaçakçılığı yapan uluslararası bir suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Yunan uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele yetkililerinin ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ile işbirliği içinde aylar süren bir soruşturma sonucunda iki Arnavut ve iki Yunan vatandaşı tutuklandı.

Yunan emniyet yetkilileri, Pire limanında karides dolu konteynerlerde bulunan 210 kilogramdan fazla kokain içeren düzinelerce plastik torbaya el konulduğunu söyledi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin ev ve araçlarına yapılan baskınlarda diğer delillerin yanı sıra 130 bin eurodan fazla para, bir av tüfeği, mermiler, cep telefonları ve uyuşturucu miktarları ile beklenen karlara ilişkin belgelere de el konulduğu belirtildi.

Yetkililer kanıtlara dayanarak suç örgütünün 5 milyon eurodan fazla yasadışı kar elde etmeyi hedeflediğini tahmin ediyor.

Yetkililere göre "Yunanistan, Latin Amerika'dan Avrupa ülkelerine ve Türkiye'ye transfer edilen uyuşturucu sevkiyatları için hem geçiş noktası hem de varış noktası olarak" kullanılıyordu.