Yunanistan'da Meriç Bölgesi'nde insan kaçakçılığı şüphelilerinin araçlarının çivili bir düzenekle durdurulmasının planlandığı açıklandı.

SKAI TV'nin haberine göre, polis kontrolünden kaçmaya çalışan insan kaçakçılarının çoğu kez ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sebep olması nedeniyle insan kaçakçılarının araçlarını durdurmak için yeni bir yöntem kullanılmasına karar verildi.

Dedeağaç Savcılığının izin verdiği yöntemle, durdurulması planlanan insan kaçakçılığı şüphelilerinin araçlarının genellikle geçtiği Egnatia yolu üzerine yerleştirilecek çivili düzenek, şüpheliler geçerken polis tarafından aniden açılacak ve şüpheli aracın lastiklerini patlatarak durmasını sağlayacak.

Çivili düzenek, polislere mekanik sistemin kullanımıyla ilgili özel eğitim verildikten sonra uygulamaya geçirilecek