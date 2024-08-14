Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Dimostenis Grigoriadis, 10-13 Ağustos tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ı ziyaret etti.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Dimostenis Grigoriadis, ziyareti çerçevesinde RMMO Genelkurmaylığı'nı ziyaretinde RMMO Komutanı Korgeneral Yeorgios Cicikostas’la görüşerek RMMO’nun faaliyetleri ve işleyişi hakkında bilgi aldı.

Görüşmede Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki gelişmelerin ele alındığını belirten gazete, Grigoriadis’in ayrıca “Andreas Papandreu Hava Üssü” ile Yunan Askeri Mezarlığı ve diğer bazı anıtları ziyaret ederek çelenk bıraktığını da aktardı.

