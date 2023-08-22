Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yorgos Kotsiras’ın, Dış Rumlar Kongresi’ne katılmak amacıyla bugün Güney Kıbrıs’a geleceği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yorgos Kotsiras’ın, 22-24 Ağustos tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta bulunacağını ve Dış Rumlar Kongresi’nde açılışında konuşacağını yazdı.

Habere göre, Kotsiras, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve Başpiskopos Yeorgios tarafından da kabul edilecek.

Yunan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kotsiras, kongre çerçevesinde Mısır Göç ve Gurbetçi Mısırlılar Bakanı Soha Samir Nashed Gendi ve Ermenistan Diaspora İşleri Yüksek Komiseri Zareh Sinanian ile de bir araya gelecek.

Kotsiras, ABD Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez’in başkanlıkta gerçekleştirilecek konuşmasına da katılacak.