Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, New York’ta gerçekleştirilen gayriresmi görüşme konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Alithia gazetesi Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in , “ERT” radyosuna yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Yerapetridis, “Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununa ilişkin doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasına” ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

İki devlet varlığının, uluslararası hukuk çerçevesi dışında olduğunu savunan Yerapetridis, Yunanistan’ın, Rum Yönetimi ile uyum içerisinde, çözümün BM çerçevesinde olması gerektiğini desteklediklerini yineledi.

Yerapetridis, yaklaşık bir buçuk yıl önce Kıbrıs sorununun durağanlık içerisinde olduğunu, bu konuyu ilerletmenin mümkün olabilmesi amacıyla harekete geçtiklerini, bugün ise (konunun) BM’nin önceliği haline geldiğini ifade etti.

BM Genel Sekreter’nin bizzat bunu kişisel bir çalışma olarak üstlenmesinin özellikle önemli olduğunu ifade eden Yerapetridis, bunun; Türk-Yunan ilişkilerinin geliştirilmesine katkısı olduğundan söz ederken ayrıca Kıbrıs sorununu yeniden gündeme getirmeyi başardıklarını belirtti.

Kıbrıs Türk tarafının eşit egemenlik ve iki devlete dayalı çözümle ilgili tutumunun sorulması üzerine Yerapetridis, bunun, uluslararası hukuk çerçevesi dışında olduğunu ifade etti.

Yerapetridis, BM Güvenlik Konseyi kararlarının net olduğunu, iki kesimli iki toplumlu federasyondan bahsettiğini anımsattı.

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile 8 Kasım’da yapacağı görüşmenin sorulması üzerine Yerapetridis, diyalog ve müzakereci demokrasinin değeri üzerinde durdu.