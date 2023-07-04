Yunanistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis’in, ilk ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği belirtildi.

Politis gazetesi Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis’in, ilk önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis daha sonra ise Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile temaslarda bulunacağını yazdı.

Yerapetritis ile Kombos arasındaki görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçileceğini yazan gazete görüşmelerde ikili ilişkiler, Kıbrıs sorunu, iki ülkenin diğer Orta Doğu ve Doğu Akdeniz ülkeleriyle iş birliği gibi konuların ele alınacağını belirtti.

TAK