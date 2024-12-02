Sky News televizyonunun elde ettiği bilgilere göre, Miçotakis ile müzenin mütevelli heyeti üyeleri, bu yıl içinde iki ya da üç kez "Elgin Mermerleri" diye bilinen eserlerin Yunanistan’a iadesini görüştü.

Televizyona konuşan müze yetkilisi, görüşmeleri teyit ederek iki ülkenin anlaşması halinde eserlerin iadesi konusunda müzenin tutumunun katı olmadığını söyledi.

İngiltere, dönemin Osmanlı Büyükelçisi olarak görev yapan Thomas Bruce (Lord Elgin) tarafından Yunanistan’dan Londra’ya getirilen eserlerin Osmanlının izniyle alındığını savunuyor.

Lord Elgin’in 1799-1803 yıllarındaki görevi süresince Londra’ya getirdiği eserlerin arasında Atina Akropolü ve Partenon'un kalıntıları da bulunuyor.

Öte yandan, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, böyle bir izin ya da fermanın arşivlerinde olmadığını açıklamıştı.