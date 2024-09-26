Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde gerçekleşen görüşmede, bölgede bir an evvel ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım sağlanması gerektiğini belirtti.

Bölgede yükselen tansiyonun istikrarı bozabileceğine ilişkin endişelerini ifade eden Miçotakis, Filistin meselesinde iki devletli bir çözüme gidecek siyasi sürecin tekrar başlaması gerektiğini vurguladı.

BM Genel Kurulu çerçevesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de görüşen Miçotakis, Yunanistan'ın, Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile ilişkilerinin yakınlaşmasından yana olduğunu belirtti.