Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iklim krizi nedeniyle yaşanan deniz suyu seviyesinin yükselmesi sorunun Avrupa genelinde mücadele edilmesi gereken öncelikli bir sorun olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde, deniz suyu seviyelerinin yükselmesine ilişkin oturumda konuşan Miçotakis, iklim krizi nedeniyle dünyanın her yerinde deniz suyu seviyelerinin hızla yükseldiğine dikkat çekti.

Miçotakis, bunun sadece küçük ada devletlerini etkileyen bir sorun olmadığını belirterek, "Deniz suyu seviyesinin yükselmesi Avrupa genelinde mücadele edilmesi gereken öncelikli bir meseledir." diye konuştu.

Dünya turizm faaliyetlerinin yarısının sahil bölgelerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Miçotakis, deniz suyu seviyesinin yükselmesinin çevre kadar ekonomi üzerinde de olumsuz etkileri olacağını kaydetti.

Miçotakis, deniz suyu seviyesinin yükselmesiyle bir çok ülkede denizin karaya doğru genişleyeceğini, bu nedenle de insanların bu bölgelerden taşınmak zorunda kalacağını ifade etti.