Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, düzensiz göç sorunu ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele için alternatif yasal yolların oluşturulması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Miçotakis ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, ortak basın açıklamasında bulundu.

Miçotakis, Yunanistan açıklarında 15 Haziran'da gerçekleşen göçmen teknesi faciasına değinerek, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi.

"İnsanları güvensiz teknelerle yolculuğa çıkaran göçmen kaçakçılığı çetelerinin, insanların çaresizliklerinden kar ettiklerini" vurgulayan Miçotakis, sorunun kökenine inilmesi gerektiğine işaret etti.

Kiryakos Miçotakis, düzensiz göçmenlerin, transit geçtiği ülkelerle işbirliğinin son derece önemli olduğunu söyleyerek, "Geri dönüşleri konuşmalıyız. Düzensiz göçmenlere, göç için yasal yollar temin edebileceğimizi göstermeliyiz." dedi.

"Göçmen sorunu, önemli ve acil bir konudur"

AP Başkanı Metsola ise Yunanistan'ın göçmen sorununda yıllardır zorluk yaşadığının farkında olduklarını belirterek, "Avrupa'ya ulaşmaya çalışan hiçbir kadın, erkek veya çocuk denizde ölmemeli." ifadesini kullandı.

Hiçbir AB ülkesinin, göçmen sorunu ile tek başına mücadele etmemesi gerektiğini dile getiren Metsola, "Göçmen sorunu, çözümünü bir sonraki jenerasyon siyasilere bırakamayacak kadar önemli ve acil bir konudur." diye konuştu.

Metsola, ihtiyaç duyan göçmenler için adil ve insani bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

TAK