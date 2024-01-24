Güney Kıbrıs’ta daimi ikameti bulunan, ancak 2020 yılında sınır dışı edilen 28 yaşındaki Gürcistan uyruklu bir şahsın, Yunanistan’da yeraltı çetesinin işlediği üç cinayetle bağlantısı olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Yunanistan kovuşturma makamlarının elindeki belgelerde, söz konusu şahsın bu çetenin üyesi olduğunun belirtildiğini ve Yunanistan Polisi’nin Rum Polisi’ne, şahısla ilgili bilgilendirme yaptığını yazdı.

Gazete, Yunan basınında yer alan bilgilerde, söz konusu şahsın yakın zamanda meydana gelen Aleksis Mavromihalis cinayetine de karıştığının ifade edildiğini kaydetti.