Yunanistan Eğitim, Din ve Spor Bakanı Kiriakos Pierrakakis’in sonbaharda Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre Rum Eğitim Spor ve Gençlik Bakanı Athina Mihailidu, Yunan dengi Pierrakakis’le Atina’da bir araya geldi. İki bakan okul ve yüksek eğitim konularında pratik ve deneyim alış erişi için Rum ve Yunan Eğitim bakanlıkları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ortak niyetini dile getirildi.

Tanışma nitelikli görüşmede, Yunan Bakan Pierrakakis’in Eğitim İşbirliği Programı anlaşmasını uzatacak sözleşmeye imza atmak üzere sonbaharda Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyaret de ele alındı.