Yunan diplomatik kaynaklar Kıbrıs sorunu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Haravgi gazetesi “Yunan Diplomatik Kaynaklar Kıbrıs Sorununda Mutlak Hazırlıktan Bahsediyor” başlıklı haberinde Yunan diplomatik kaynakların, Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerine yer verdi.

Habere göre Yunan diplomatik kaynaklar, Kıbrıs sorununun, Yunan dış siyasetinin en yüksek önceliğini teşkil ettiğini ve mevcut aşamada diyaloğun yeniden başlaması için fırsat penceresinin açıldığını ifade ettiler.

Yunan diplomatik kaynaklar, Atina’nın gerek Rum Yönetimi gerekse önümüzdeki dönemde görevinin uzatılacağını düşündükleri BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile düzenli iletişim halinde olduklarını belirttiler.

Yunanistan’ın; BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde Kıbrıs sorunun çözümüne tereddütsüz bir şekilde bağlı kalmayı sürdürdüğünü belirten diplomatik kaynaklar, Türk-Yunan ilişkileri hakkında ise Türkiye ile diyaloğun pozitif gündeme ve Güven Artırıcı Önlemlere dayandığını söylediler.

Aynı kaynaklar, deniz alanlarının sınırlandırılması konularının ise hiçbir durumda tartışılmadığını da belirttiler.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Yunan diplomatik kaynakların, Holguin’in görevine devam edeceği tahmininde bulunduklarını ancak BM Genel Sekreter’in Kişisel Temilcisi olarak mı kalacağı yoksa görevine başka şekilde mi devam edeceği konusunun netlik kazanmadığını yazdı.

Gazate Yunan diplomatik kaynakların açıklamalarına atıfta bulunarak görev süresi geçtiğimiz hafta sona eren Holguin'in görevine devam edeceği yönündeki beklentiden söz etti.

Habere göre aynı kaynaklar “50 yıldır süren Türk işgalini” de kınadılar.