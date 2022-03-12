Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Ekonomi konusunda bilirkişi filan değiliz ama vatandaş öyle sorular yönetiyor ki yanıt vermemiz imkansız…
Çünkü bu işlerden hiç anlamayız!
Aylık gelirimiz yine aylık giderimizi karşılarsa mutlu mesut oluruz…
Kötü günler için bir yerlere para atmak filan da artık hayal bile değil!
Sonuçta dönüp dolaşıp aynı şeyleri yazıyor aynılarını söylüyoruz…
Çünkü okurlardan da sürekli aynı sorulara maruz kalıyoruz!
Haliyle bizim de muhatabımız hükümet edenler ya da ettiğini sananlar oluyor…
Önceki gün akşam Kıbrıs Türkü tarihi akaryakıt zammını yaşadı!
Birçoğunun ilk yorumu ‘şaka gibi’ oldu…
Akaryakıta yeni bir zam beklenirken mucize oldu ve petrol fiyatları düşünce zam kararından vazgeçildi!
Türkiye’de zamlar iptal edildi…
Biz de burada iptal edileceğini zannettik!
Hep birlikte yanılmıştık…
Hemen bir gün sonra acı haber geldi!
Tarihimizde görülmemiş okka ötesi bir fiyat artışı yapıldı…
Kimse bunu açıklamadı ama dövizden kaynaklandığı söylentileri yayıldı!
Aklımız karıştı tabi ki…
Türkiye de KKTC de Türk Lirası kullanıyor ama Türkiye zammı iptal ederken bizimkiler bindirdikçe bindirdi!
Ha keşke vatandaşa saygı gösterip küçük de olsa bir açıklama yapsalardı…
Ama nerede o nezaket bizde!
Oysa bir ağızdan ne demişlerdi…
Fahiş fiyat artışları olmayacak…
Hatta zamlar yumuşak bir geçişle yapılacak, canımız acımayacak!
Ama onlar acıttıkça acıttılar, devam da edecekler…
Eğer bu yumuşak bir geçişse sertini düşünmek bile istemiyoruz!
Dolaylı vergi adı altında zam yağmuruna devam edin siz…
Nereye kadar gidecekseniz artık, biz de bilmiyoruz siz hiç bilmiyorsunuz!
…
Şu anda bizi bekleyen en büyük sorunların başında stokçuluk geliyor…
Ne tesadüftür ki her zam haberleri öncesinde memlekette gram akaryakıt kalmıyor!
İstasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşuyor…
Ha keşke birileri çıkıp bunları denetlese!
Biz denetleme özürlüyüz ya ne gezer…
Bazılarını bir yana koyuyoruz ama birçoğu ne yazık ki vatandaşın ensesinden fahiş kar elde ediyor!
Devlet de kendini hissettirmeyince olanlar oluyor…
Aynı şey tüp gazda da yaşanıyor!
Yine kurnaz tüccarlar zam haberleri yayılmaya başlayınca anında satışları durduruyor…
Vatandaş market market gezerek tek bir tüp dileniyor!
Ama nafile…
Vatandaş mağdur olsun kimsenin umuru bile değil!
Zam geldikten sonra yine haksız kazanç elde edilip servetlerine servet ekliyorlar…
Çok yakında bizim ülkede de sıvı yağ sıkıntısı baş gösterecek!
Zaten gariban vatandaş artık bu ürünü alırken ne olur ne olmaz diyerek bir yerine birkaç tane almaya başladı…
Yine uyanık olanlar ambarlarında bol miktarda olduğu halde satmıyor, ya da tek bir tane veriyor ve tabi ki denetleme yine yok!
Vatandaş her konuda tamamen sahipsiz…
…
Hep sıkıntılı haberler verecek değiliz ya…
Önemli bir kurumun genel müdürü ile sohbet ediyoruz!
Soruyor yeni atama var mı diye…
Hayırdır diye sorunca da aynen şunları söylüyor;
Kabine değiştikten sonra kutlama mesajları gönderiyorlarmış, onun için işimiz gücümüz mesaj göndermek diye sitem ediyor…
Daha dur bakalım diye yanıtladım;
Siyaset önümüzdeki günlerde çok şeylere gebe!
…
Bu arada son olarak bizden bir haber…
Elektriğe okka ötesi zam kararı alındıktan sonra bizim evde de ciddi bir toplantı yaptık!
Resmen ev halkına talimatlar yağdırdım, bu arada kendimi de bir şey sandım…
Baktık ki olmuyor!
Zamların önü asla kesilmeyecek…
Yine küçük bir toplantıyla son kararları açıkladım;
Tasarruf tedbirleri tamamen kaldırılmıştır…
Elektriği de tüp gazı da istediğiniz kadar kullanın dedim!
Hatta evden çıkarken de tüm ışıkların açık olmasını istedim…
Ölecek değiliz ya!
İnceldiği yerden kopsun…
İki günlük dünyada bu sıkıntı niye?
Bundan böyle bizde battı balık yan gider politikası geçerlidir…
Onlar da kına yaksınlar artık!