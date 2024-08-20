Cumhuriyet Meclisi'nde oluşturulan “Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi,” bugün Komite Başkanı UBP Milletvekili Hasan Küçük başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, “Davetlilerin Dinlenmesi” ve “Komite Raporunun Değerlendirilmesi” gündemi ile toplandı.

İlk önce “Davetlilerin Dinlenmesi” gündem maddesini ele alan Komite, gizlilik kararı alarak Polis Genel Müdürlüğü’nden yetkililerin aktardığı bilgileri dinledi. Daha sonra gizlilik kararı kaldırılarak davetlilerin dinlenmesine devam edildi ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın konuyla ilgili görüşlerini komiteye aktardı.

“Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi” daha sonra, “Komite Raporunun Değerlendirmesi” gündem maddesini ele alarak, çalışmalarını sonuçlandıramama gerekçelerine ilişkin raporu oybirliğiyle Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Hasan Küçük başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ile UBP Milletvekilleri Yasemi Öztürk ve Ali Pilli katıldı.