Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, yüksek sıcaklıkların Avrupa genelinde mevsimsel ozon kirliliğini arttırdığını bildirdi.

Copernicus'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, yazın başlangıcından bu yana yüzey ozon konsantrasyonlarında artış yaşanıyor.

Sıcaklık ve ısı dalgalarındaki son yükselmeyle birlikte, 29 Temmuz ile 4 Ağustos arasında Batı ve Güney Avrupa'daki çeşitli bölgelerde yüksek yüzey ozon konsantrasyonları, AB hava kalitesi mevzuatı tarafından belirlenen sınır değerlerini aştı.

Özellikle, Kuzey İtalya'daki Po Vadisi, Fransa'nın başkenti Paris, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Almanya'da en yüksek yüzey ozon konsantrasyonları gözlemleniyor.

Bu durumun özellikle yaz aylarında akciğer sağlığını tehdit ettiğinin kaydedildi.

Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (CAMS) Müdürü Laurence Rouil, "Değişen iklim nedeniyle sıcaklıklar arttıkça, yetkililerin sağlık risklerini ve çevresel etkileri azaltmak için uygun önlemlerle derhal yanıt vermesini sağlamak giderek daha önemli hale geliyor." ifadelerini kullandı.