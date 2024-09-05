Özerdağ, Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile de görüştü

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı’nın Adli Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Sayın Bertan Özerdağ Yargıtay Başkanlığının davetlisi olarak 2 Eylül 2024 tarihinde Ankara`da gerçekleşen Adli Yıl Açılış Töreni’nde, Yüksek Mahkeme Yargıcı Bahar Duatepe ile birlikte yer aldı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ve Yüksek Mahkeme Yargıcı Bahar Duatepe Ankara ziyaretlerinde ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.