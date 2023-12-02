Bir papazın, yurtdışında ölen bir kadının yüklü miktarda paradan oluşan mirasını kiliseye bağışlamak istediği gerekçesiyle kendisini arayan kişiler tarafından dolandırıldığı belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, görev yaptığı kilisenin telefonunu arayan kişiler papaza, yurtdışında ölen bir kadının, miras bıraktığı yüklü miktardaki parayı, o kiliseye bağışlamayı vasiyet ettiğini söyledi. Para transferi için papazdan hesap numarasıyla ilgili bütün özel bilgileri talep etti. Arayanlara inanan papaz, yüklü miktarda para yatırılmasını beklerken 300 Euro’luk banka hesabının boşaltıldığını gördü.