Universalbank Genel Müdürü Yücel Gök 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 49. Yıl dönümü dolayısı ile mesaj yayımladı.

Gök mesajında şu sözlere yer verdi;

‘’Universalbank Kurucusu ve Eski Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şemsi Kazım Erkman da Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde Türk Cemaat Meclisi Başkanı görevini yürütmüş aynı zamanda Kıbrıs Türk halkı için Mutlu Barış Harekatı’nda da görev üstlenerek silah arkadaşları ile birlikte mücadele etmiştir. Barış Harekâtı olmasaydı, bugün Kıbrıs’ta Türk varlığından, egemen ve özgür Kıbrıs Türk halkından söz edilemezdi. Kıbrıs Türk Halkının haklı mücadelesini sonuna kadar sürdüren herkese minnettarlarımızı sunarız. Bu vesile ile Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 49. yılında kendilerini Kıbrıs Türklerinin var oluş ve özgürlükleri için feda eden başta özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’na katılıp omuz omuza savaşan Mehmetçik ve Mücahitlerimize şükranlarımı iletir, tüm şehitlerimizi rahmetle anar, Kıbrıs Türkü’nün Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlarız.’’