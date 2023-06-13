Söz konusu mutabakat kapsamında “Türkiye Burslusu” statüsünde, T.C. yükseköğretim kurumlarında eğitim almak üzere, KKTC uyruklu GCE A-Level sonuçlarına sahip öğrenciler için lisans düzeyinde 40 kontenjan ayrıldı.

Bu doğrultuda belirlenen kontenjanların alanları ile adayların tercih edebilecekleri üniversite/fakülte/bölüm kontenjanları için başvuru koşulları ve başvuruda istenen evraklar Milli Eğitim Bakanlığı web sayfası http://www.mebnet.net/ adresinden duyurulacak.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için GCE A-Level sonuçlarına göre, YTB kontenjanlarından yararlanacak olan öğrencilerden; GCE A-Level sonuçlarının yanında TOEFL IBT, IELTS ve SAT sınav sonuçları da istenecek.

Boğaziçi Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'nin TOEFL IBT ya da IELTS sınav sonuçlarından birini ve SAT sınav sonucunu; diğer üniversitelerin ise TOEFL IBT ya da IELTS sınav sonuçlarından birini arayacak. İstenen sınav puanları üniversitelere ve bölümlere göre farklılık gösterebilirken, detaylı bilgiye üniversitelerin internet sitelerinden de ulaşılabilecek.