Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Haziran’da yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimlerinde, kamu görevlisi veya kooperatif kuruluşlarında çalışan adayların, adaylıklarının 4 Haziran’da kesinleşmesiyle 5 Haziran’da izne çıkmaları gerektiğini duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:

“25 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimlerinde 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 57. maddesinin (4). fıkrası ve Anayasa’nın 120(1) maddesi kapsamındaki kamu görevlisi adaylar ile Yasanın 57. maddesinin 5. fıkrası kapsamındaki Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, Kamu Kuruluşlarında veya Kooperatif Kuruluşlarında çalışan adayların, adaylıklarının 4 Haziran 2023 tarihinde kesinleşmesi üzerine 5 Haziran 2023 tarihinde izne çıkmaları gerekmektedir.”

Duyuruda, “Yasa’nın 57. maddesinin 4. ve 5. fıkrası kapsamındaki adaylara aynı maddenin (3)’üncü fıkrasının izinlerle ilgili hükümleri uygulanacaktır” ifadelerine de yer verildi.