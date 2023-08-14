Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, Dillirga çarpışmalarında hayatını kaybedenler için dün sabah Paşiammo’da gerçekleştirilen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, ileri sürülen “işgalin kalıcılaşması ve bölünmeyle uzlaşmanın bir seçenek teşkil etmediğini” öne sürdü.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Yorgallas konuşmasında, Kıbrıs sorununda karşılıklı kabul edilebilir, sürdürülebilir ve işler bir çözüme ulaşılması için, BM himayesinde ve AB’nin de aktif katılımıyla dürüst ve samimi bir diyalog sürecinin yeniden başlatılmasını arzu ettiklerini öne sürdü.

Yorgallas “ancak o zaman, bir diğer ifadeyle işgal ortadan kaldırıldığında ve vatanları barış, güvenlik ve özgürlük şartlarında yeniden birleştiğinde, Hellenizmin bugün işgal altında olan topraklarında yeniden kök salması için koşulların yaratılacağı” iddiasında da bulundu.

Vatanlarını özgür ve yeniden birleşmiş bir hale getirmek için tüm güçleriyle mücadele etme sorumluluğu ve görevine sahip olduklarını da ifade eden Yorgallas, mevcut durumun değişmesi ve Kıbrıs sorunundaki uzun süren çıkmazın ortadan kalkması için her türlü çabayı gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini iddialarına ekledi.