Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, EOKA’cı Andonis Yeorgiadis’in Milikuri’deki büstünün açılışında yaptığı konuşmada, müzakerelerin yeniden başlamasına odaklandıklarını söyledi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, açılışa Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis adına katılan Yorgallas konuşmasında, hükümetin çabalarının Kıbrıs sorununun adil, yaşayabilir ve işler çözümüne varma hedefiyle, çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün hale gelmesine odaklandığını dile getirdi.

Yorgallas konuşmasında “Kıbrıs’ın tüm yasal sakinlerinin güvenlik ve eşitlik şartlarında bir arada yaşamasına izin verecek bir çözümden” de söz etti.