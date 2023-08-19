Polis, İskele - Karpaz Anayolunun, Çayırova - Mehmetçik arasında kalan kısmının, yarın sabah saat 08.00’dan itibaren 3 gün trafiğe kapatılacağını belirtti.

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, yol yapım ve asfaltlama çalışmaları yapılacağından, İskele Çayırova - Karpaz istikametinde seyredecek sürücüler için ulaşımın yarından itibaren Mehmetçik Cittaslow Market önlerinde oluşturulan servis yolundan sağlanacağını kaydederek, bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine