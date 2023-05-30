Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demirhan'da meydana gelen ağır yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan Jora Hasanov aleyhinde dava okunarak, serbest kaldı.

Jora Hasanov 26 Mayıs 2023 tarihinde saat 17:30 raddelerinde Demokrasi caddesi boyunca yönetimindeki CL 990 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyreden Cihangir'de sakin Jora Hasanov'un seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Ercan - İskele anayoluna geldiği sırada dikkatsizce anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yaptığı sırada, o esnada batı istikametine doğru seyreden Osman Şah'ın yönetimindeki salon aracın sağ yan kısmına, aracının ön kısmı ile çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle yol içerisinde kontrolsüzce ters istikamete doğru savrulan Osman Şah’a ait araç o esnada doğu istikametine doğru seyreden Salahi Algınay yönetimindeki aracın ön kısmına, aracının arka kısmı ile çarparak önü doğu istikametine bakar şekilde durmuştu. Polis kaza sonucu ağır yaralanan ve yoğun bakıma kaldırılan Salahi Algınay, servise alındı ve zanlıdan şikayetçi olmadığı yönünde ifade verdi.