Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Ülkemiz haksız ve insan haklarına aykırı ambargolar altında var olma mücadelesi veren sancılı bir coğrafyanın içinde…
İstikrarsız hükümetler nazarında oyuncak gibi elden ele dolaştırılarak günden güne eritilen sancılı ve bir o kadar da bahtsız bir Devlet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
Devleti Devlet gibi yönetemeyenlerin yarattıkları istikrarsızlığın da acısını kurumlar, bedelini de bu toprakları vatan ya da memleket olarak gönüllerine koyanlar çekmekte.
Örnek mi?
Ambargolara inat ülke ekonomisinin ayakta kalmasının temel direklerinden biri olan yükseköğretim alanına doğru ve adil yön vermekten başka bir misyonu olmaması gereken YÖDAK mesela.
Neden mi örnek peki?
Çünkü, YÖDAK yine gündemden düşmüyor.
Çünkü, YÖDAK’ta sular yine durulmuyor.
Çünkü, YÖDAK’ta yine adalet terazisinin kaçtığı hatta dıştan müdahaleler ile kaçırıldığına dair iddiaların ardı arkası gelmiyor.
Yükseköğretim alanının olmazsa olmazı ülke üniversitelerinin, Prof. Dr. Akile Büke başkanlığındaki anlı şanlı ! dönemi bile arar duruma düştüğü de kapalı kapılar ardından konuşulmakta.
Peki, YÖDAK’ta neler oluyor?
İddiaların ve “taht kavgalarının” ipoteği altındaki böylesi bir YÖDAK’ın yükseköğretim alanına yön verecek olmasını beklemek ölü gözünden yaş beklemekten beter.
Meclis tarafından seçilecek üyeliğe başvuru yapan bilim insanlarından birisinin başvuru kriterlerini karşılamadığı iddiası bir yana daha düşündürücü olan iddia ise “üye eksik toplantı yapılamıyor” iddiası üzerinden gerek Meclis komitesinin üye değerlendirilmesinin aceleye getirildiği ve ayrıca ilgili diğer resmi kurumların da yanılttığı iddiası.
Yasa ise oldukça açık.
Yasanın, Devlette süreklilik veya devamlılık ilkesinden hareketle “yenisi seçilene kadar eski üye görevine devam eder” hükmünü emrettiği ise ortada.
Meclis Siyasi, Hukuki ve Dış İlişkiler komitesinin seçime katılacak adayların kriterleri karşıladığı görüşüne ise akademik çevrelerden itirazlar yükselmekte.
Peki, Meclis Siyasi, Hukuki ve Dış İlişkiler komitesi başvuruların kriterleri karşılayıp karşılamadığı noktasında görüş aldı mı?
Eğer aldı ise, kimden veya kimlerden görüş aldı ve komiteye kimleri davet etti soruları ise cevap bekleyen sorular olarak kamuoyunun önünde beklemekte.
Şeytanın avukatlığını yapacak olursak, Meclis Siyasi, Hukuki ve Dış İlişkiler komitesi, YÖDAK üye seçimi kriterleri arasında yer alan “Bir yükseköğretim kurumunda dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü yapmış olmak veya yükseköğretim alanında üst düzey yöneticilik yapmış olmak” şartının karşılığı olan akademik statülerin neler olduğuna dair kimden veya kimlerden bilgi aldı?
Akademi çevrelerinden farklı görüşler ise iddiaların dayanağını oluştururken YÖDAK yine bir bilinmeze sürükleniyor.
Tartışmalar “anabilim dalı başkanlığının” yasada yer alan üst düzey yöneticilik şartını karşılamadığı iddiası etrafında sürmekte.
Başların kuma gömülmeden tartışılması gereken diğer bir konu ise Arizona Üniversitesi ile GAÜ arasında imzalanan “işbirliği” anlaşması üzerinden başlayan tartışmalar ve iddialar.
Milli Eğitim Bakanlığı anlaşmayı onaylayıp desteklerken YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı anlaşmanın mevzuata aykırı olduğu açıklamasını yapması ise tartışmaların boyutunu değiştirmekte.
Arizona Üniversitesi ile GAÜ arasında imzalanan “işbirliği” anlaşmasının mevzuata aykırı olup olmadığının cevabını ise kamuoyu merak ile beklemekte.
Ancak bir gerçek var ki, “taht kavgaları” arasında yükseköğretim alanı zarar görmekte.
Üniversitelerimiz, görünmeyen ancak birçoklarınca da bilinen bir “el’in” güdümünden öte hizmetinde olan bir YÖDAK’ın ortaya çıkma olasılığından dolayı kaygılı.
Kuzey Kıbrıs yükseköğretimi adına koskocaman kayıp bir 5 yılın geride kalmasının ardından YÖDAK’ın gücünü sadece ve sadece yasalardan alan bir kurum olmasına özelde yükseköğretim alanının genelde ise ülkemizin bugün daha çok ihtiyaç var.
Yükseköğretim alanını “daha iyiye götürme” vizyonu “hesap kesme” misyonunun gölgesinde kalmamalı.
Böylesi bir hukuk dışılığa ise başta YÖDAK izin vermemeli.
YÖDAK artık YÖDAK gibi yönetilmeli.
Devletin artık Devlet gibi yönetilmesi gerekliliği gibi…
MESAJ KUTUSU
Sayın Savaş GERÇEK, Gerçek inşaat olarak yeni Girne Hastanesi’nin ihalesine girdiniz ancak şimdi ne oldu da ihaleden vazgeçtiniz doğrusu anlayamadık. İhale teklifinde hesap kitap hatası mı yaptınız yoksa perde gerisinde başka gerekçeler mi var? Devletin ve insanımızın zamanından çaldığınızdan haberiniz var mı?
…
Sayın İbrahim BENTER, G.Mağusa’da Vakıflar İdaresi’ne bağlı Deniz Yıldızı diye bilinen binalar için alınan yıkım kararının nedenlerini kamuoyuna açıklarsanız bu konudaki söylentilerin de son bulmasını sağlayacaksınız. Zira birileri yine öküz altında buzağı aramaya başladı, en hassas kurumlarımıza zarar gelmesin…
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Sayın Cemal BULUTOĞLULARI, genel seçimlerde bir ara milletvekili adayı olmak için hevesli olduğunuz ancak başta oğlunuz olmak üzere aile bireylerinin karşı çıkması sonucunda geri adım attığınızı dulduk, yerinde ve doğru karar verdiniz.Oturun fabrikanızın başına gelen ağam giden paşam, daha ne istiyorsunuz yani!
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Sayın Erhan ARIKLI, hazır partiniz yükselişi yaşarken bırakın da milletvekili adaylarını yine sizi omuzlayan binlerce üyeniz belirlesin. Aksi halde başınız hayli ağrıyabilir ve seçimlere olumsuz etki edebilir…
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, parti tabanınız kurultay ve kabine listesinde yaşanan sıkıntıları unutmaya başladı, şimdi tamamen genel seçimlere odaklandı. Sizin için de büyük bir fırsat doğdu. Bu arada yeni dönemdeki bakanlık isimleri konusunda ne kadar az konuşup, o kadar az mavi boncuk dağıtırsanız partinin ahengi de o kadar iyi olacaktır…
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Sayın Ali PİLLİ, siz yeniden bakanlığa geldikten sonra bölge insanı yarım kalan Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin akıbetini sormaya başladı. Fondaki para Girne hastanesine ayrıldığı için yeni kaynak arayışlarına başlamakta yarar görüyoruz.
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Sayın Ersin TATAR, Türkiye grip aşısı göndermiyor, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği hat safhaya çıktı, acaba diyoruz şu Türkiye ziyaretlerinde bu gibi hayati konuları da bir gündeme getirirseniz çok iyi bir amme hizmeti yapmış olacaksınız. Ülkenin lideri olmak çok da kolay olmasa gerek değil mi?
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Sayın İsmail ARTER, KKTC hükümeti ve maliyesi size sırtını dönünce artık bir takım elzem taleplerinizi Ankara hükümeti yetkililerinden istemeye başlayarak en doğrusunu yaptınız. Bizimkiler sadece para yok deyip kendilerine tamamen siyasete yönlendirmişlerse başka da yapacağınız bir şey yoktur!
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Sayın Ünal ÜSTEL, Başbakan Sucuoğlu sizi dinlenmeye alıp yeni hükümet döneminde bakanlık söze verince bir hayli kafanız karıştı diye duyduk. Bu arada kendisiyle büyük bir buluşma gerçekleştiriyormuşsunuz, hadi bakalım hayırlara vesile olsun…
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Sayın Resmiye CANALTAY, Lefkoşa’daki fuar kavşağının düzenlenmesi için biraz geç olsa da ihaleye çıkılması kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. Devletin hantallığı bu konularda ne yazık ki tüm olumlu çalışmaların önünde bir takoz görevi niteliğinde…