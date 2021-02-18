Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının açıklaması yükseköğretime dair normalleşmenin başlayacağına dair adım atıldığının ilk işaret.
Kovid-19 salgın sürecinde yükseköğretim alanında yaşanan yüz yüze eğitim kesintisi yerini normalleşmeye bırakmak üzere.
Yükseköğretim’deki normalleşme sinyalleri toplum psikolojisi ve ülke ekonomisine olumlu katkılar yaparken YÖDAK’ta mevcut anormal durumun devamı ise yükseköğretim alanının aktörleri olan üniversiteler arasında endişeyi artırmakta.
YÖDAK, yaklaşık iki aydır diğer bir ifade ile 60 günü aşkın bir süredir Başkansız.
Kamuoyu ile birlikte üniversiteler de endişe içersinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı bekliyor.
Çünkü, yeni YÖDAK başkanını atayacak tek otorite Cumhurbaşkanı olarak Ersin Tatar’dan bir başkası değil.
Ve ülke kamuoyu ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın üniversiteler adası Kuzey Kıbrıs’ın üniversitelerden sorumlu resmi kurumu YÖDAK’ın yeni başkanını atamak için neyi beklediğini veya neden hala atama yapmadığını merak içerisinde bekliyor?
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından ülke yükseköğretimi ve ekonomiye yaptığı katkının önemsenmediği gibi sığ yorumlar yapmak bugün için haksızlık olacaktır ancak YÖDAK’ın başkansız olarak çalışmalarına devam etmesinin yarattığı boşluk ve olumsuz etkilerinin de Saray tarafından farkına varılmasının günü geldi.
Ülke üniversiteleri, 2015-2020 yılları arasında geçen 5 yıllık sürede belki 1 veya 2 üniversite hariç, tüm üniversiteler kendilerini sahipsiz hissettikleri bir dönemin kapanmasından memnun.
Ve geçen beş (5) yıllık dönemde görünmeyen ancak birçoklarınca da bilinen bir “el’in” güdümünden öte hizmetinde olan bir YÖDAK’a tanık oldu Kuzey Kıbrıs.
Ve ülke üniversitelerinden milyonca liralık yatırım yaparak gerek ülke ekonomisine gerekse ülke tanıtımı katkı yapmak adına kendi yağı ile kendi ciğerini kavurmaya gönüllü olan öz varlıklarımızın vatan topraklarına küstürüldüğü dönemin muhasebesini elbette tarih yapacaktır.
Geçen 5 yıla yakın sürede iç sorunlar yaşayan bir YÖDAK’ın hızlıca toparlanması ve pandemi sonrasında yükseköğretim alanının yaralarını saracak kararları üretebilmesi için iç huzur ve istikrara kavuşmasının önemi ve stratejik derinliğinin de, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hatırlatılması gerek.
Kuzey Kıbrıs yükseköğretimi adına koskocaman kayıp bir 5 yıl geride kalırken YÖDAK ve yükseköğretim alanının nasıl yönetilemeyeceğinin daha açık bir ifade ile nasıl yönetilmemesi gerektiğini gösteren dersler ile dolu bir dönemin sona ermesi yükseköğretim alanında memnuniyet ile karşılanırken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 60 gündür “YÖDAK’ın Başkansız” bırakılması ise kamuoyunda rahatsızlık yaratmaya başladı.
Kovid-19 salgını sonrasında yükseköğretim alanı için planlanan açılımın ülke ekonomisine ve toplum psikolojisine olumlu etkisi kaçınılmaz olması yeni dönemin tüm kesimlerce destekleneceğinin de en büyük göstergesi.
Ve yeni bir dönem ile birlikte de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hiç gecikmeden YÖDAK’ta da yeni bir dönemi başlatmalı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kovid-19 sonrasında başlayacak yükseköğretimin ilk yüz yüze eğitim dönem öncesinde YÖDAK’taki “başkansız” dönemi sona erdirerek atayacağı yeni başkan ile de YÖDAK’ı yükseköğretimin geleceğine yön verecek yeni bir vizyona ve misyona kavuşturmalı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın farkına varması gereken bir diğer nokta ise, gerek önceki dönemin alınan yanlış ve adil olmayan kararların yarattığı psikolojik travma ve Kovid-19 sürecinin yarattığı ekonomik yıkım döneminin ardından yükseköğretim alanının yaralarının sarılması için YÖDAK’ın “başkansız” geçireceği ve yaratılan yönetim boşluğu ile kaybedecek değil 60 günü 6 dakikası bile yok.
Ülke kamuoyu, yükseköğretim alanının dinamik gücü ve üniversitelerde eğitimlerine devam eden tüm öğrencilerin ek seferler ile 1 ay içerisinde Kuzey Kıbrıs’a taşınma kararının mimarlarını alkışlarken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın geçen 60 gün içerisinde hala YÖDAK’a yeni bir başkan atamamasının ise açıklanabilir bir yanı olmadığı noktasında birleşmekte.
Yeni dönemin arifesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YÖDAK başkanının görevlendirmesini artık yapmalı.
Ve yeni dönem ile birlikte yükseköğretimde yaşanacak olası olumsuzluk ve başıbozukluğun yaratacağı sorunları vebali artık Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan bir başkasının boynunda olmaz.
Çünkü, YÖDAK 60 gündür “Başkansız.”