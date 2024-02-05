Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Tugay Avcı, “6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli deprem, sadece Adıyaman'ı değil, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sarsmış, yüreğimizi yakmış ve KKTC halkını derin bir hüzne boğmuştur” dedi.

Avcı yayımladığı mesajda, “Asrın felaketi içimizde hâlâ fırtınalar estirirken, bir yandan da derin, sessiz, acı bir yakarış içerisindeyiz. Kaybettiğimiz canlarımız, şampiyon meleklerimiz, o sevgi dolu kalpler hâlâ hepimizin içinde atıyor ve yaşıyor. Kayıplarımızın ardında bıraktıkları boşluğu doldurmak mümkün değildir ” ifadelerini kullandı.

Avcı, bu zorlu süreçte dayanışmanın güçlendirilmesinin ve toplumun kenetlenmesinin önemini vurguladı.

Avcı şöyle devam etti:

“Kayıplarımızın ardında bıraktığı etkiler, eğitim camiasında da toplumumuzda da sürekli hissedilecek. 6 Şubat acımızın içimizi yaktığı bir gündür, bu acı günümüzde, öncelikle ailelere bir kez daha sabırlar diliyor, kayıplarımızı anarak, duyduğumuz derin üzüntüyü, bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ortak davamız olan İsias davasının da bir an evvel adalet yolunda son bulmasını diliyoruz, bu tarifsiz acılara sebep olan herkesin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Unutmadık, unutmayacağız. Unutturmayacağız. Hepimize sabırlar diliyorum.”