Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Ülke üniversitelerinin neredeyse tamamına yakını YÖDAK’tan şikayetçi…
Çok ilginçtir ki YÖDAK Başkanı Prof.Dr. Turgay Avcı’da YÖDAK’tan şikayetçi!
Her gittiği yerde, her katıldığı programda YÖDAK’ı şikayet etmekten geri durmuyor…
Sorunlar ile boğuşan ülke üniversitelerinin mücadele ettiği meselelere ne çözüm var ne de herhangi bir öneri…
Varsa yoksa şikayet!
Üniversitelerin yaşadığı sorunlar soruluyor YÖDAK Başkanı başlıyor ezbere…
Bilgisayarım bile yok diyerek Devleti küçük düşürmekten geri durmayarak doğruları konuşmuyor, YÖDAK Başkanı…
Yakında açıklanması beklenen adı şimdilik bizde saklı olan Teftiş raporunda yer alan hafta sonları evde çalışıyor iddiası ile ek mesai yazılan bazı personelin evine götürdüğü fazladan bilgisayarların kendi talimatı ile YÖDAK’tan çıktığını unutmuşa benziyor!
Nijeryalı öğrenciler ile ilgili sorulan sorulara “Polis Genel Müdürlüğüne sordum cevap alamadım ve bekliyorum, bilgisayarım yok ki bakayım” diyerek hem teşkilatı toplum vicdanında hedef haline getiriyor hem de MEB bünyesinde kurulan YÖKAS bilgi sisteminin şifrelerinin kendisine de verildiğini her nedense yine unutarak konuşuyor…
YÖKAS sisteminde kendisine verilen şifreler ile her üniversitede kaç öğrenci var, hangi ülkelerden geldiler, hangi bölümlerde ve kaçıncı sınıfta okuyorlar ve benzeri bilgilere günün istediği saatinde ulaşabileceğini neden gizliyor o da hayli manidar!
Nijeryalı öğrenciler mi söz konusu olunda böylesi bir hassasiyete giriyor, bilinmez…
Son dönemlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin özellikle Nijeryalı öğrenciler üzerinden Kuzey Kıbrıs Üniversiteleri ile Türkiye’ye saldırmasının nedenleri tüm yönleri ile araştırılmalı…
2021-2022 akademik yılında ülke üniversitelerinde öğrenim gören Nijeryalı öğrenci sayısı 13 bin 218.
Nijerya, hem Afrika ülkeleri hem de anavatan Türkiye dışındaki diğer dünya ülkeleri arasında üniversitelerimize en fazla öğrenci gelen ülke!
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ülke ekonomisine darbe vurmak ve Nijerya kapısını kapatmak adına her fırsatı kullanıyor…
Rum Dışişleri Bakanlığının “Türkiye’nin organize bir şekilde Nijeryalı gençleri öğrenci olarak KKTC’ye getirdiğini, bu kişilerin daha sonra ise siyasi sığınma başvuru sahibi olarak Güney Kıbrıs’a geçtikleri” açıklaması organize bir algı operasyonunun kanıtı…
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Öncesinde de Nijerya Hükümetinin Kuzey Kıbrıs’a gitmeyin çağrısı yapması, Nijeryalı öğrencilerin Kuzey Kıbrıs’ta cinayetlere kurban gittiğini iddia eden diğer açıklamalar ve VOİS Cyprus isimli öğrenci birliklerinin açıklamaları ve KKTC ile ülke üniversitelerini karalayan propaganda videoları fotoğrafın bütünü olarak birlikte analiz edilmeli…
Ve böylesi saldırılara zemin hazırlayanlar da mercek altına alınmalı!
Öncesinde de Prof. Dr. Turgay Avcı’nın tüm uyarılara rağmen VOİS CYPRUS adlı örgüte mihmandarlık yaparak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi olarak kabul edilmelerini sağlaması ise fotoğrafın sadece küçük bir kesiti…
Avcı’nın son günlerde yaptığı talihsiz açıklamalar ve sürekli ortaya koyduğu şikayetler ile yükseköğretim alanı yeterince zarar görüyor!
Prof. Dr. Turgay Avcı’nın bahaneler ile YÖDAK’ı ağlama duvarına döndürmekten vazgeçmesi ve yaptığı açıklamalar ile ülke üniversitelerini yerden ere vurmak için bekleyenlere zemin oluşturmaması gerekli…
Nijeryalı öğrenci krizinin baş mimarlarından biri ne yazık ki YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’dan bir başkası değil.
Hiç kızmayın Sayın Avcı.
Çünkü yönetemediniz, yönetemiyorsunuz.
İzinsiz öğrenci almaya devam eden NETKENT adlı sözde üniversite ile ilgili de ne yaptınız?
Koskocaman bir hiç!
Bahane hazır, konu mahkemede bir şey yapamayız…
Peki diplomaları geçersiz olacak binlerce öğrenci ne olacak?
Çözüm, öneri, açıklama yok, bahane çok…
Sorunlara kalıcı çözümler bulmak yerine günah keçileri yaratıp bahanelerin gölgesinde koltuğunuzu korumaya çalışıyorsunuz da nereye kadar işte onu bilemiyoruz!
YÖDAK’ı ağlama duvarına döndürürken “ben iyiyim benden başka herkes hatalı” psikolojisi ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Polis Teşkilatını günah keçisi olarak göstermek hiç yakışmadı, doğru olmadı.
Tek yapmanız her üniversiteye eşit mesafede durarak, sorunlara kalıcı çözümler bularak yasalar çerçevesinde yetkinizi kullanmak.
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından YÖDAK Başkanlığına atandığınız gün “YÖDAK’ta Yeni Dönem. YÖDAK Artık YÖDAK Gibi Yönetilmeli” diye yazmıştık.
YÖDAK, ne yazık ki mürekkebi kurumadan yazılanların “gelen gideni aratır” noktasına geldi…
Avcı Başkanlığında böyle giderse eğer YÖDAK, Rum’un yapamadığını yaparak ülke üniversitelerine en büyük darbe vurulacak!
YÖDAK ağlama duvarı olamaz, olmamalı!
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Son olarak…
Turgay bey de eşi Özlem hanım da yıllardan beridir hukukumuz olan çok da sevdiğimiz bir çifttir…
Dostluğumuz da bakidir!
Bizim YÖDAK ile ilgili yazılarımız da kesinlikle kurumun saygınlığının artırılması, yüksek öğretime daha fazla katkı koyabilmesi içindir…
Sahte diplomalı üyenin deşifre edilmesi de bunun net bir örneğidir!
MESAJ KUTUSU
Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, KKTC’nin fahri büyükelçisi olabilmek için üzerinize baskı kurmaya devam ediyormuş. Kim bu arkadaş büyükelçi olmaktan ne medet umuyor, ismiyle açıklamayı düşünür müydünüz? Bu arada Konya faciası nedeniyle büyük geçmiş olsun…
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Sayın Ünal ÜSTEL, Merkezi Cezaevi’nden yeni binaya taşınma bu ay içinde başlıyormuş. Mahkum aileleri kısmi af konusunda verdiğiniz sözü hatırlatarak bu konuda şahsınızdan güzel haberler beklediklerini belirten mesajlar gönderiyorlar…
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Sayın Enver HOCA, DP Girne İlçe Başkanlığı seçimlerinde izlenen yöntemlerin tüzüğe aykırı olması nedeniyle konuyu yargıya taşıma kararı aldığınızı duyduk. Ancak sizin de oy kullanmanız nedeniyle yargı konusunun gerçekleşemeyeceği konuşuluyor haberiniz olsun istedik. Bu arada aldığınız oy da küçümsenecek kadar değildi…
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Sayın Hasan TOPAL, Mesarya’nın güçlü isimlerinden birisi olarak UBP ve diğer bazı partilerin gözleri sizin üzerinize çevrildi. Eğer adaylığınızın gerçekleşmesi halinde kazanacağınıza kesin gözüyle bakılıyor. Mesarya Valisi olmak size hayli yakışacak değil mi?
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Sayın Bülent YÜKSEKBAŞ, 3 yıl önce denemin GKK komutanı ile Lokmacı kapısından geçişiniz belirli çevreler tarafından mercek altına alındı. Bakalım ilerleyen süreçte konuyla ilgili hangi gelişmeler yaşanacak artık hep birlikte izleyeceğiz…
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Sayın Harun DEMİR, DP Girne İlçe Başkanlığı göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Başkan olmanız için ilahlar dahil tüm çevreler hayli gayret gösterdi, sonunda ipi göğüsleyen de doğal olarak siz oldunuz. Partinizin bölgede en büyük sorunu hizipleşme, bu konuda sorumluluğunuz hayli büyük…
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Sayın Mehmet ÇAKICI, TDP’ye katılır katılmaz parti ilk firesini genel sekreter olarak verdi. Bunun devamının geleceğini son olarak da parti başkanlığında büyük kapışma yaşanacağı tahmin ediliyor, gazanız mübarek olsun…
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Sayın Zeki ÇELER, yerel seçimler için Girne’ye yapılan kamuoyu anketlerinde yükselişiniz devam ediyor. Ancak yine de son güne kadar büyük performans göstermeniz gerekiyor zira rakip adaylar daha meydana çıkmadı…
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Sayın Engin ARI, oğlunuzu muhteşem bir düğün merasimiyle dünya evine koyduktan sonra şimdi de torun için geri sayımın başladığı söyleniyor. Hoş zamane gençleri çocuk konusunda çok aceleci davranmıyor ama bunun için bir takım teşvik önlemleri alarak konuyu hızlandırabilirsiniz…
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Sayın Mehmet HARMANCI, Lefkoşa Belediye Başkan adaylığınız kesinleştikten sonra bölgenin özelliklerine göre özel ekipler kurmaya başladığınız ve yüz yüze görüşme yoluyla çalışma yapacağınız konuşuluyor. Bu arada şu anda tüm adaylar belli olmamasına rağmen anketlerde ilk sıradasınız, ama bunu korumak da hayli önemli…
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Sayın Turgay AVCI, devlet sizi YÖDAK’ın başına ağlayıp sızlamanız için değil aksine kurumu güçlendirip ciddi bir devlet otoritesi kurmanız için koydu. Ha keşke burada da Dışişleri Bakanlığı döneminizdeki proaktif durumunuzu gösterebilseydiniz hem siz hem kurum kazanmış olacaktı…
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Sayın Turgül TOMGÜSEHAN, yeni kitabınız Ada Karanlığı da ilk kitabınız gibi hayli ilgi görecek gibi gözüküyor. Bir de kapak fotoğrafında silahı kullanmasaydınız kim bilir belki daha iyi olacak gibi geldi bize…
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Sayın Deniz GÜRGÖZE, medyada gösterdiğiniz enerji birçok meslektaşınızı kıskandırmaya başladı. Çok yakında özel haber tekelini elinize geçireceğiniz tahmin ediliyor, başarılarınızın devamını dileriz. Bu arada hangi enerji içeceğini kullandığınız da merak konusu olmuş, bilesiniz…
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Sayın Erbil ARKIN, İskele Arkın tesisleri ziyaretçiler tarafından tam not almaya devam ediyor. Bu arada sohbetlerde 6 aya daha ihtiyacınız olduğunu ifade ediyormuşsunuz, hadi bakalım hayırlısı.
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