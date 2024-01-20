Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu, İranlı bir kişiye yatırımlarda bulunması için 2018 yılında verilen daimi ikamet izninin, KKTC’deki Rum mallarından yasa dışı istifade etmesi ve bu malların satış işlemlerine müdahil olması nedeniyle geri alındığını doğruladı.

Politis gazetesi, İranlı'nın 2016 yılında daimi ikamet izni için başvuruda bulunduğunu ve 6.2 sayılı tüzük gereği 2018 yılında bu izni aldığını kaydederek, şahsın karısı ve çocuğunun da adada olduğunu yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, söz konusu İranlı'nın adının Ali Mohammad Haghighi olduğunu kaydetti.