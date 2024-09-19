Güney Kıbrıs’ın Göç Müsteşarı Nikolas Yoannidis’in, bugün ve yarın Yunanistan’ın başkenti Atina’da bazı temalar gerçekleştireceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Yoannidis’in Yunanistan Göç ve Sığınma Bakanı Nikolaos Panayotopulos ve Bakanlık Müsteşarı Sofia Vultepsi ile görüşeceğini ve görüşmeler çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin (AB) göçmenlik ve sığınmayla ilgili anlaşmalarında öngörülen maddelerin nasıl hayata geçirilebileceğiyle ilgili istişarelerde bulunacağını yazdı.

Haberde, Yoannidis’in Uluslararası Göçmenlik Örgütü Atina Büro Şefi Sanja Celebic Lukovac, Yunanistan Polis Genel Müdürü Dimitrios Mallios ve bazı diğer yetkililerle de görüşeceği kaydedildi.