ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak

Ankara, 10 Haziran 24 (TAK): Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na(YKS) başvuran kadın aday sayısı erkek aday sayısını geçti. En genç aday 15, en yaşlı aday ise 85 yaşında oldu.

Sınavın üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) dün tamamlandı. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sorularını (TYT) Cumartesi günü, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını ise dün cevapladı.

Son oturum olan YDT'de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer aldı.

- 1 milyonu aşkın görevli sahadaydı

YKS; KKTC Lefkoşa ve Hırvatistan Zagreb ile 81 ilde 245 sınav merkezinde uygulandı. ÖSYM, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki sınavı, Dostluk Turnuvası'na katılan 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 10 milli futbolcusu için düzenledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 1 milyon 97 bin 82 kişi görev yaptı. TYT oturumunda 438 bin 684 görevli, AYT'de 282 bin 812 görevli ve son oturum olan YDT'de ise 36 bin 46 görevli yer aldı. Üç oturumda sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yaptı.

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye 12 bin 848, AYT'ye 8 bin 334, YDT'ye ise 1032 engelli aday katıldı. TYT oturumunda 1911 okuyucu işaretleyici, AYT'de 1140 okuyucu-işaretleyici, YDT'de ise 76 okuyucu-işaretleyici görev aldı.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri dün açık tutuldu.

- Kadın adaylar, sayıca erkekleri geçti

2024-YKS'ye başvuranların 1 milyon 614 bin 728'ini kadın, 1 milyon 506 bin 150'sini erkek adaylar oluşturdu. En genç adayın 15, en yaşlı adayın ise 85 yaşında olduğu sınava başvurular 17-23 yaş arasında yoğunlaştı.

50 yaş ve üzeri 33 bin 816 adayın başvurduğu YKS'de, YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 125 bin 892 oldu.