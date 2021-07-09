Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Fuat Oktay KKTC’ye 2 günlük verimli bir çalışma ziyaret gerçekleştirdi.
Süren projeleri yerinde inceledi, Kıbrıs Türkü ile buluştu ve moral verdi.
KKTC’yi inşa edeceğiz dedik ve ediyoruz, altyapı ve üstyapı olarak üreten bir KKTC’yi inşa edeceğiz hep birlikte dedi.
Oktay, “Türkiye olarak biz bir şeye söz verirsek bunu yaparız” diyerek, üreten bir KKTC vurgusu da yaptı.
Oktay bu sözleri söylerken dikkatlerden kaçmayan altı çizilmesi gereken bir hatırlatma da yaptı.
“Meclis üzerine düşeni yaparsa, siyasi partiler üzerine düşeni yaparsa, üreten bir KKTC yaratabiliriz. Bu da Meclis’teki her bir milletvekilinin KKTC vatandaşına olan borcudur diye düşünüyorum. Bu vesile ile buradaki tüm Kıbrıslı kardeşlerimize bunu hatırlatmak istiyorum” dedi.
Fuat Oktay haksız mı?
Söyledikleri doğru değil mi?
Ha bunu Meclise bir ‘taş atma’ olarak algılayabilirsiniz ama
Gerçekler gün gibi ortada…
Başbakan Saner’de Oktay’a ziyaretlerinde eşlik etti ve birlikte açıklama da yaptılar.
Saner, görüşme sonrası Türkiye’ye defalarca teşekkür etti, şükranlarını sundu…
Çalışmayan Meclis’e koltuk kavgalarına ve nisap sorunlarına rağmen.
Düşünün yanınızda ülkenize Milyonluk hibeler veren yatırımlar yapan bir ülkenin temsilcisi var…
Oktay, güzel sözler söyledikçe sadece teşekkürün dozunu artırmaktan başka bir şey yapamayan bir de başbakan var.
Ersan Saner Oktay’ın ‘Meclis üzerine düşeni yaparsa’ sözü karşısında ne hissetti merak ediyoruz.
KKTC’nin başbakanı Fuat Oktay mı Ersan Saner mi?
İnanın konuyu bilmeyen ve kişileri tanımayan birisine o basın toplantısını izletin bu iki kişiden hangisi ev sahibi başbakan diye sorun..
Fuat Oktay’ı gösterir...
Şimdi gelelim Ersan Saner’in açıklama sırasında dinleyenleri hayrete düşüren sözlerine…
Bakın Saner aynen şöyle söyledi:
KKTC her geçen gün biraz daha güçleniyor, ekonomik olarak daha ileri ülkeler seviyesine emin adımlarla ilerliyor.
Her geçen gün biraz daha güçleniyormuşuz…
Ülke pandemi sonrası özellikle ciddi bir ekonomik krize girdi. Binlerce işsiz var birçok işletme kapıya kilidi vurdu. Ekonomik örgütler bas bas bağırıyor.
Ekonomik olarak daha ileri ülkeler seviyesine emin adımlarla ilerliyormuşuz…
Hangi ülkeler bunlar merak ettik doğrusu…
İsviçre, Norveç veya Kanada mı?
Bu sözler işsizlikle boğuşan, asgari ücretle yaşamaya çalışan, kepenk kapatan binlerce insana yapılan bir hakarettir.
Bu resmen 2. ‘Uçan Hamza’ vakasıdır.
Hatırlarsanız KTHY’yi yeniden uçuracağız diye bir dönem bin bir şekle girilmişti. Hatta dönemin Ulaştırma Bakanı yeni KTHY için uçuş tarihi falan veriyordu..
Ve bu girişimdeki başarısızlık kamuoyunda kendisine ‘Uçan Hamza’ yakıştırması yapılmalarına sebep olmuştu.
İşte o uçuş anlaşılan hala devam ediyor…
KKTC her geçen gün biraz daha güçleniyor, ekonomik olarak daha ileri ülkeler seviyesine emin adımlarla ilerliyor…
Güler misin ağlar mısın..
Biraz ayaklarınız yere bassın…
Bu ülkeyi yönetemiyorsunuz madem bari dalga geçmeyin…
Yazıktır günahtır.
MESAJ KUTUSU
Sayın Bulut AKACAN, sizin de içinde bulunduğunuz mekan kimliği meçhul kişilerce kurşunlanırken içeride çok ağır topların da olduğu konuşuluyor. Bu arada karanlık kişiler bir takım mesajlar da bırakmış, büyük geçmiş olsun. Bundan böyle güvenlik önlemlerini artırmakta yarar görüyoruz…
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Sayın Ahmet SOYALAN, Türkiye’deki namı değer Tosuncuk lakaptı dolandırıcının KKTC’deki ortağının polis tarafından tutuklandığı ancak bu uyanık arkadaşın polisin elinden kaçtığı konusunda bir takım ihbarlar yapılmaya başlandı. Bakalım bu vatandaş kaçıncı çekirge atlayışında enseyi ele verecek!
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Sayın Dursun OĞUZ, Port Cratos Otel’in hem devlete hem de memleketteki uçan kuşa borcu olduğundan dolayı buraya bir kayyum atamanız artık şart oldu. Aksi halde kardeşler birbirini yiyip bitirecek ve çok büyük olaylar yaşanacak…
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Sayın Ersan SANER, bizim memleketi ekonomisi en iyi ülkeler arasında gösterdiniz de size bu söylediğinize inandınız mı acaba? Kurultay ve genel seçim heyecanınızı anlarız ama bir açıklama yaparken de kamuoyunun buna nasıl tepki göstereceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor değil mi?
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Sayın Elif PEKRİ, bakanlık içinde yaşanan bir takım gelişmeleri basına sızdırmanız nedeniyle polisin bu konuda soruşturma başlattığı söyleniyor. Bu iddialar konusunda suçlanan işletmelerin isimlerini deşifre etmeyi de düşünür müydünüz?
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Sayın Salahi ŞAHİNER, bölge milletvekili olarak bir kez olsun Lefke’yi konu edinmeniz memnuniyet yaratsa da biraz geç kaldığınız yönünde yorumlara neden oldu. Sizi meclise getirenler daha fazla ilgi beklediklerini belirten mesajlar gönderiyorlar…
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Sayın Orsel NEŞE, Salı akşamı yapılacak olan Binatlı tombala etkinliği gecesinde büyük sürprizlere hazır olmanız konusunda mesajlarınız geliyor. O gece kulüp binasına helikopter inerse bile sakın şaşırmayın olur mu?
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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, bu sıralar Saray’daki eski dostlarla aranıza kara kedi girdiğine dair yorumlar yapılmaya başlandı. Eğer tek ses olmayı başaramazsanız dünya bize güler biz de baka kalırız. İletişimi güçlendirmekte yarar görüyoruz…
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Sayın Soner KARASALİH, pahalı ve modern bir tekne alarak hayata bakış açınızın son günlerde epey değiştiği konuşulmaya başlandı. Dua edin de nereden buldun yasası hala yok, bu nedenle hesap kitap soran da olmuyor! Bakalım yakın dostları teknenizle gezdirecek misiniz?
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Sayın Vedat ÖZÜNLÜ, devlete hem ortaokul hem de lise yapımı konusunda büyük katkı sağlamaya hazırlandığınızı memnuniyetle öğrendik. Tebrik eder tüm iş insanlarına iyi bir örnek teşkil etmesini temenni ederiz…