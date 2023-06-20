19.06.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Beylerbeyi’de Dereboyu sokak üzerinde, Tünay YİĞİTER (E-7) yönetimindeki bisiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, bisikletin kontrolünü kaybederek yolun batı kısmından dışarıya çıkmış ve çelik bariyerlere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Tünay YİĞİTER, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kafa tası kırığı teşhisi nedeniyle çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

19.06.2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Çatalköy’de Şht. Zeka Adil Sokak üzerinde, Hazım ÖZGÖREN (E-63) 238 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HV 577 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdal AKSU (E-35) yönetimindeki GB 351 plakalı aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. HV 577 plakalı araç sürücüsü Hazım ÖZGÖREN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.